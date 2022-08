Quattro corsie Sassari - Alghero, Deiana contro Pais

“Ricordo a Pais che il presidente Solinas è stato nominato Commissario straordinario per la viabilità in Sardegna per imprimere un’accelerata verso la pubblicazione del bando di gara e quindi ridurre i tempi per l’inizio dei lavori. Invece, stiamo assistendo esattamente al contrario: è proprio colui che paralizza l’attività, soprattutto dopo i passi in avanti fatti grazie al mio impegno concretamente dimostrabile verso il nostro territorio negli ultimi anni. Pais prenda coraggio e chieda a Solinas di rispondere ad Anas in tempi stretti”.

“La risposta del presidente del consiglio regionale Michele Pais risulta alquanto scontata, considerato che ho toccato un nervo scoperto. È ovvio che dopo aver sollecitato il Governo nazionale ed esultato in seguito al parere favorevole del Cipe, ora si trova in una posizione scomoda, perché dovrebbe disturbare il Governatore Solinas. Molto probabilmente, quindi, la persona non serena è proprio lui".