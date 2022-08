Pais all'onorevole Deiana: "Sulla quattro corsie Alghero-Sassari stia serena"

“Nel frattempo - continua Pais - grazie al massimo impegno dell’Amministrazione comunale di Alghero guidata dal sindaco Mario Conoci, proseguono anche i lavori per la realizzazione della circonvallazione, importante snodo che sarà connesso alla SS 291”. “Il Presidente Christian Solinas, in qualità di Commissario straordinario per la viabilità in Sardegna - puntualizza Michele Pais - è costantemente al lavoro per superare alcuni aspetti burocratici legati ai nuovi rincari noti a tutti, e arrivare finalmente a poter dare gambe ad un’infrastruttura, come quella della quattro corsie Sassari-Alghero, attesa da decenni da tutti i cittadini del nordovest Sardegna”.

“In merito al completamento della quattro corsie Sassari-Alghero e alle polemiche strumentali da campagna elettorale sollevate dall’on. Paola Deiana è doveroso fare alcune precisazioni”. E’ quanto dichiara il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais. “L’on. Deiana stia serena - sottolinea Pais - dopo decenni di blocco si avvierà quanto prima la ripresa dei lavori e, compatibilmente con la materiale esecuzione dei lavori e le procedure burocratiche che un’importante opera infrastrutturale del genere comporta, sarà portata a compimento prima della fine della legislatura regionale”.