Finalissima 2° Futsal Alghero cup 2022

Si è scelto di ripartire dai ragazzi e riabituare alla competizione anche gli amatori, in vista di una normalizzazione sportiva che corre veloce verso la prossima e imminente stagione sportiva. Dopo tante gare venerdì 5 agosto si arriva al verdetto finale: La serata inizierà alle 20:00 con la final four che stabilirà la graduatoria di merito della categoria juniores, prima del main event di giornata: Lo scontro tra Bahia beach club e Agua disco, due locali della movida Algherese che hanno scelto di sponsorizzare i team che sono arrivati alla finale. La serata poi prevede la premiazione dei calciatori che si sono maggiormente distinti (miglior giocatore, miglior giovane, portiere e capocannoniere), la premiazione dei vincitori e la serata di intrattenimento con il punto food & drink. Il centro Sportivo PGS Sporting è in via Fleming nel quartiere della Taulera.

Siamo all'epilogo del 2° Torneo Futsal Alghero cup 2022, quest'anno ospitato al centro sportivo PGS Sporting Alghero. PGS e Futsal Alghero hanno scelto di convergere su un progetto condiviso di rilancio del calcio a 5 e del futsal per collaborare assieme a una struttura forte che mira a focalizzare l'attenzione sulla disciplina piu' popolare d'Italia attraverso una proposta per i ragazzi, per le competizioni federali e il rilancio amatoriale e Over.questo progetto amatoriale 25 giorni di grande spettacolo con 150 atleti tra under 15 e senior che hanno dato spettacolo e colorato le calde estati Algheresi dopo due anni non certo facili per il calcio a 5 Algherese e non solo.