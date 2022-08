Cronaca Il comitato di quartiere di Fertilia soddisfatto per la riapertura del 118

Il Comitato di Quartiere Fertilia Arenosu è soddisfatto per l' attivazione della postazione 118 nella nostra Borgata, punto indispensabile che offre un servizio di pronto intervento sanitario in un' ampia porzione del territorio che, nel periodo estivo, è sottoposto ad una forte pressione turistica. Un risultato ottenuto in modo particolare grazie all’intervento del Comitato di Quartiere che per primo si è attivato segnalando al Sindaco e alla direzione generale di Areus la mancata attivazione della postazione, informando anche gli organi di stampa e realizzando una intervista presso l’emittente regionale Videolina. Il Comitato ringrazia il Sindaco di Alghero Mario Conoci per essersi prontamente attivato, si ringrazia Areus e l’associazione Croce Blu di Sassari per svolgere un servizio importante per il nostro territorio. Unico rammarico la mancata riattivazione del servizio di Guarida Medica Turistica, anche esso strategico e fondamentale per il nostro territorio. Il Comitato continuerà a lavorare con gli enti preposti per far sì che anche questo servizio possa essere ripristinato.