Ass. A. Cocco (FdI Alghero) - Anfiteatro Ivan Graziani: prosegue l'Alguer Summer Festival

Lo dimostrano i dati raccolti sul posizionamento di Alghero come ottava città turistica balneare più giovanile d'Italia. Quella dell'Anfiteatro è una scommessa vincente fatta dal Comune, con i settori che hanno lavorato diligentemente per restituire questa infrastruttura alla città, ma anche dai tanti partner privati che oggi collaborano a questa stagione di eventi da record: la Shining Production, le Ragazze Terribili, Insula Events e i tanti altri che garantiscono una macchina organizzativa puntuale. Il grazie più grande però va alle ragazze e ai ragazzi che stanno animando queste serate di intrattenimento con grande passione, trasmettendo grande fiducia sulla stagione, che prosegue giovedì con il Gemelli Tour di Ernia e l'opening di Novelo e Low Red.

Sabato abbiamo scaldato i motori con Tanani e Villabanks. Ieri un nuovo successo per l'Alguer Summer Festival con l'esibizione di Massimo Pericolo, BigMama e Ribi. L'anfiteatro Ivan Graziani si dimostra una fondamentale infrastruttura al servizio del turismo e dell'economia della città: la programmazione di concerti e artisti messa in campo dall'Amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero per la stagione turistica 2022 è un record nelle programmazioni degli ultimi vent'anni. Il cartellone su cui abbiamo lavorato riesce a intercettare tanti e diversi target di pubblico, garantendo così un'offerta accattivante e di alto livello artistico, e soprattutto una promozione massiccia della nostra città come capitale sarda dei grandi eventi.