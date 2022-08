Ad Alghero la Buona destra è nata già morta - Agli ideali il leader Filippo Rossi ha preferito l'"Azione" di sinistra

Al coordinatore regione Sardegna Tore Piana





Dopo aver svolto ampio e partecipato dibattito, grazie alla partecipazione di tantissimi simpatizzanti e dei legittimi rappresentanti del partito de la Buona Destra del territorio, su mandato specifico e dopo averlo preventivamente comunicato fin dallo scorso venerdi al Coordinatore Regionale Tore Piana i sottoscritti: Sergio Grimaldi coordinatore della provincia di Sassari. Giuseppe Pala coordinatore città di Sassari Antonio Baldino coordinatore città di Alghero Maria Lia Piredda coordinatrice città de la Maddalena In qualità di rappresentanti dell'assemblea, alla luce delle decisioni "unilaterali" prese dai vertici de la Buona Destra circa l'apparentamento con il PD per andare alle future elezioni politiche di settembre... considerata la totale mancanza di coinvolgimento della base, pur non entrando in merito alla opportunità della scelta fatta, così come preannunciato fin da venerdì scorso, comunicano e confermano la decisione di sospendersi dal partito e di valutare nel breve quale percorso scegliere collegialmente e democraticamente per realizzare un programma degno e realizzabile con valenze nazionali e territoriali.





Auspicando che a questa scelta convergano anche altri responsabili dei territori, salutano e si preparano ad affronatare con impegno e serietà le scelte future.

Al coordinatore Nazionale de la Buona Destra Filippo Rossi