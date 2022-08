Spettacolo di Beachvolley nazionale al SummerBeach di Alghero

Un evento riuscito alla perfezione. Due giorni molto caldi anche se stemperati dalla brezza del maestrale che ha reso possibile giocare senza eccessivi intoppi. Nella prima giornata si sono disputati ininterrottamente più di 70 incontri ben diretti dal supervisor Fabrizio Zanella e tutta la rosa di arbitri sardi della Federazione italiana di pallavolo che hanno reso la prima densa giornata di incontri piacevole e scorrevole anche per i fan accorsi alla manifestazione. Domenica c’è stato il gran finale, con uno spettacolo unico, partite su partite tutte molto emozionanti e nel pomeriggio le finali dove sono state incoronate le coppie vincitrici.





A spuntarla per la categoria maschile è stata la coppia formata da Alessio Salviato e Andrea Azzolini, già vincitori dell'edizione 2021, che hanno prevalso per due a uno in un match combattutissimo sulla coppia composta da Samuel Frascio e Alessio Tallone. Per la categoria femminile hanno vinto per due a zero in una gara entusiasmante Aime Silvia e Enzo Irene che hanno battuto in finale Baravelli Vania e Colzi Alessandra.





Di seguito la classifica delle prime quattro posizioni della tappa che si aggiudicano il montepremi finale di 3000 euro: Femminile: 1° Silvia Aime / Irene Enzo 2° Vania Baravelli / Alessandra Colzi 3° Anna Dalla Vecchia / Greta Cavestro 4° Tatiana Panzetta / Arianna Argentati Maschile: 1° Alessio Salviato / Andrea Azzolini 2° Samuel Frascio / Alessio Tallone 3° Simone Furgani / Laerte Grosso 4° Marco Raisa e / Fabrizio Ferraguti





Questo il commento del presidente della ASD Polisportiva Sottorete e ideatore della manifestazione sportiva Summerbeach Stefano Ogno: “Due giorni intensi ed estenuanti per mente e corpo, ma tutto ripagato da un grande soddisfazione e orgoglio di aver raggiunto questo risultato dopo tanti anni di sacrifici e di risultati sempre più importanti. Stiamo crescendo sempre di più, riceviamo continuamente complimenti ed elogi da tutti. Atleti, allenatori, esponenti federali, il pubblico e i nostri fan super entusiasti. Sono e siamo veramente felici. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me e nel progetto in tutti questi anni. Non li nomino uno per uno solo per paura di dimenticarne qualcuno. Ma abbiamo avuto il sostegno di tutti: dalle attività commerciali, dalle amministrazioni, comunale di Alghero e Fondazione Meta, presidenza del Consiglio Regionale e regione Sardegna, della provincia di Sassari, fino alla federazione Pallavolo, senza dimenticare il grande apporto degli amici e fan del SummerBeach. Ma non è finita qui, abbiamo ancora tutta la stagione davanti, con i tornei e i corsi di beach volley.”

È stata la tappa nazionale di Beachvolley più entusiasmante e impegnativa di sempre, quella svolta nello scorso weekend al Summerbeach Village sul lido di Alghero. Una due giorni da record, organizzata dalla Polisportiva Sottorete con la Fipav Sardegna, che ha visto la partecipazione di più di 50 coppie di alto livello tecnico provenienti da tutta Italia. Di cui ben 28 erano femminili e che vedevano partecipare atlete che lottano per il titolo italiano assoluti.