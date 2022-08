Alghero, la maggioranza al governo: "L'estrema sinistra collabori invece di creare allarme"

“La maggioranza lavora a testa bassa per disegnare l’Alghero dei prossimi trenta anni, progettando e programmando il futuro del territorio -attaccano i capigruppo dei partiti di maggioranza-. Non neghiamo che anche al nostro interno, così come accade in tutte le maggioranze consiliari, partendo da Cagliari per arrivare a Sassari e a Porto Torres, vi siano a volte discussioni, anche accese, sulle scelte e le decisioni politiche che debbono caratterizzare il nostro percorso. Ma ciò accade perché la maggioranza non è una caserma, ma un luogo di confronto e di discussione, nel quale si discute e si elaborano progetti anche animatamente.





Ma sempre con l’obbiettivo di risolvere nel migliore dei modi i problemi delle famiglie e delle imprese algheresi, che stanno affrontando un periodo pieno di difficoltà legate alle vicissitudini degli ultimi due anni -sottolineano i capigruppo di maggioranza-.” Secondo i capigruppo di maggioranza le indubbie qualità di Di Nolfo nell’organizzazione di eventi e nel padroneggiare i social potrebbe aiutare anche Alghero a promuovere le qualità di un territorio intriso di qualità ambientali e culturali. “Attendiamo concreti contributi dall’autorevole esponente della sinistra algherese -chiudono gli esponenti politici-”

“L’estrema sinistra algherese collabori con noi e proponga soluzioni per risolvere i problemi degli algheresi piuttosto che creare allarme e cimentarsi in prospettazioni di scenari catastrofistici”. I capigruppo della maggioranza di centrodestra sardista così bollano il contenuto di un bizzarro comunicato stampa del consigliere Di Nolfo che, nello sforzo di prospettare scenari apocalittici all’interno della maggioranza, perde suo malgrado il senso dell’orientamento politico e la sua ragion d’essere consigliere comunale e sfocia nel romanzesco.