Alghero: La piscina comunale riapre, inaugurazione d'eccezione col Settebello

L’inaugurazione sarà d’eccezione, Alghero è orgogliosa di ospitare la nazionale di pallanuoto, confermandosi sede ideale per eventi di livello, che già in questo settore con Gregorio Paltrinieri e la Coppa Len promuove la città a livello internazionale”, così il Sindaco Mario Conoci, che oggi ha presenziato alla consegna del cantiere al Comune da parte dell’impresa esecutrice delle opere, la Ecos Srl di Santa Maria Coghinas. Con lui, gli Assessori alle opere Pubbliche, Antonello Peru e al Demanio, Giovanna Caria. “Un lavoro importante e tempestivo che il settore ha portato a compimento puntualmente – aggiunge l’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru – e che ci consente di restituire l’impianto rinnovato e riqualificato nella disponibilità pubblica”. Nel frattempo si lavora incessantemente per riprendere il filo interrotto della piscina coperta, sottratta all’impresa inadempiente con gran parte dei lavori eseguiti, per la cui ultimazione l’Amministrazione ha messo in moto la ricerca dei finanziamenti presso le opportunità del Pnrr. “Riprendiamo in consegna un bene importantissimo – sottolinea l’Assessore Giovanna Caria – e lavoriamo per programmare la concessione definitiva utilizzando questi due mesi della stagione per valutare al meglio costi e potenzialità”.

Sarà la nazionale italiana di pallanuoto, la prossima settimana, ad entrare per prima in vasca nella rinnovata piscina comunale di Maria Pia che l’Amministrazione Conoci ha riqualificato in pochi mesi investendo 250 mila euro per sottrarla all’abbandono e per rimetterla a disposizione come promesso. Il Settebello inaugurerà la piscina nei primi giorni di Agosto quando l’impianto sarà riaperto con una affidamento temporaneo per due mesi, finalizzato ad avviarne l’attività e a valutarne i reali costi di gestione in maniera da elaborare il bando per la concessione definitiva. La nazionale di Sandro Campagna, appena confermatasi top del mondo nella pallanuoto con la vittoria della world League 2022 a Strasburgo contro gli Stati Uniti, sarà ad Alghero per una serie di allenamenti che aprono in grande stile la nuova stagione della piscina comunale. “Un impegno che abbiamo mantenuto e che finalmente ci consente di restituire alla città l’impianto all’aperto, così come abbiamo promesso.