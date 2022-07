Di Nolfo: Per Alghero, le dimissioni del Sindaco sono l'unica via

Dopo di che il Sindaco avrà 20 giorni di tempo per ritirarle e intanto capire se ha ancora una maggioranza. Il voto anticipato non è un male soprattutto se serve a mandare a casa un Sindaco che ha completamente abbandonato la città e una coalizione in cui - citando le parole di un consigliere comunale della maggioranza stessa nell'ultima seduta consiliare - "spesso prevalgono interessi personali a quelli generali".

La maggioranza in sostegno di Conoci non esiste più. Il sindaco ne prenda finalmente atto e la smette di cercare toppe e di procrastinare sempre tutto, che Conoci si prenda le proprie responsabilità: non è mai stato in grado di guidare la maggioranza e non è mai stato in grado di amministrare la città. L'unica soluzione possibile sono le dimissioni.