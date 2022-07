Alghero: Il problema degli ecobox al porto è una rogna - Proprietari delle imbarcazioni sul piede di guerra

Continua la battaglia dei proprietari delle imbarcazioni ormeggiate nella marina di Sant'Elmo. Non si fermano neanche oggi, nonostante le rassicurazioni istituzionali, i lanci selvaggi della pattumiera negli ecobox presenti nella zona portuale della città. Ora l'affidamento dei controlli è assicurato dalla compagnia barracellare e dalla capitaneria di porto. Ma questo non basta per evitare un utilizzo indecoroso degli ecobox. Pertanto i proprietari, ormai sul piede di guerra, dichiarano:





"Indignati della situazione indecorosa che danneggia profondamente l'immagine della città di Alghero e preoccupati dei possibili pericoli di natura igienico sanitaria, Francesco D'Onofrio portavoce di un gruppo di proprietari d'imbarcazioni ormeggiate nella marina di Sant'Elmo preavvisa un esposto alla Procura della repubblica per stabilire le responsabilità della direzione generale e presidenza del Consorzio del porto di Alghero, del Sindaco Mario Conoci ed Assessore all'ambiente e ecologia Andrea Montis del comune di Alghero. Ritenendo la situazione totalmente fuori controllo e non gestita altro non possiamo fare che rivolgerci alle autorità competenti per stabilire negligenze ed eventuali responsabilità delle parti coinvolte.".





Come finirà questa telenovela sulla mondezza ancora non si sa. Intanto agosto è alle porte, buona parte della stagione estiva è passata e i rifiuti negli ecobox del porto continuano a puzzare. (p.t.)