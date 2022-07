Alghero: Tutto pronto per la Sailing school day

Venerdi` 29 Luglio alle 19.00 si terra` la premiazione presso la sede dello Yacht Club, e e in questa occasione verranno premiati tutti gli iscritti alla regata. Una festa per il club aperta anche ai genitori e a tutti coloto che ruotano all’interno di questa realtà. Naturalmente lo Yacht Club Alghero può fregiarsi di avere degli istruttori qualificati e preparati che da quest’anno sono “diretti” da Riccardo Celotto, cresciuto con successo all’interno della stessa scuola vela. “Aver preso il timone di questa realtà sportiva che mi ha cresciuto fin da quando avevo sei anni, e` per me un’immensa soddisfazione – afferma Riccardo Celotto - lo staff e` composto da circa 17 istruttori, 8 dei quali qualificati F.I.V (tutti provenienti dalla squadra agonistica), con i quali si e` creata una forte sinergia che ci permette di svolgere l’attività che ci è stata affidata in maniera efficiente e produttiva.





Ho passato diversi anni fuori casa, facendo diverse esperienze lavorative, sempre nel settore nautico, ma essendo molto legato alla mia citta`, ho deciso di tornare e dedicarmi nel trasmettere la mia passione . Abbiamo fin da subito lavorato per migliorare la comunicazione, soprattutto per quanto riguarda l’online, investendo nel sito internet e I principali social network. I risultati sono stati sin da subito positivi, tanto che la scuola vela, al momento, vanta un record di iscrizioni di piu` di 100 bambini/ragazzi al giorno, con un massimo di 64 solo di mattina. Scendiamo in mare ogni giorno con circa 21 imbarcazioni e 7 gommoni di assistenza – spiega ancora Riccardo Celotto - garantendo qualita` nel servizio e sicurezza per I bambini. Credo sia doveroso sottolineare il fatto che dietro tutta questo successo, ci sia l’impegno, la dedizione e la passione dei numerosi collaboratori che ogni giorno si impegnano per far si che tutto questo sia realizzabile”. Al momento sono pochi i posti disponibili per il mese di agosto, per tanto lo Yacht Club Alghero invita gli interessati a consultare il sito internet all’indirizzo https://prenotazioni.yachtclubalghero.com/

E’ una stagione che si può definire, senza errore, andare a vele spiegate quella dello Yacht Club Alghero. Sicuramente il richiamo e la grande risposta fino a qui avuta dalla scuola vela sta dando al Direttivo, presieduto da Pierpaolo Carta, la conferma che si sta lavorando nella giusta direzione. Questa è una settimana importante per il club e per i suoi iscritti che stanno partecipando alla “Sailing school day”, uno degli eventi più sentiti e partecipati della scuola vela. Si tratta di una settimana di regate, in cui tutti gli atleti della scuola vela si sfidano tra loro divisi nelle varie classi: Optimist, 555, Laser e 420. L’evento ha come scopo principale quello di trasmettere ai ragazzi lo spirito agonistico attraverso il gioco e il divertimento e dove I piu` esperti ‘’trainano’’ I nuovi arrivati. La scuola dello Y.C.A tiene molto alla formazione dei ragazzi ed e` l’unica in citta` a vantare di una squadra agonistica che partecipa a regate regionali e nazionali durante la stagione invernale.