Akenta Summer Fest: grande successo per l'evento con ospite Gabry Ponte

La serata ha progressivamente aumentato d’intensità sino al momento clou: all’1.00 è cominciato lo show di Gabry Ponte, un grande spettacolo che ha fatto divertire migliaia di persone, il pubblico delle grande occasioni Gabry Ponte, uno dei più importanti dj italiani, ha infiammato l’arena con uno spettacolo straordinario, atteso in tutta la Sardegna. Il suo set ha proposto alcune delle hit più importanti, da Thunder a La Danza delle Streghe, passando per Che ne sanno i Duemila sino all’intramontabile Blue degli Eiffel65, proposta in chiave remix, un vero cavallo di battaglia che ha consacrato la fama del dj. «Su le mani a tempo per Gabry Ponte» è stato il motto della serata. Impossibile stare fermi: all’interno dell’Opera Beach Arena tutti hanno seguito con entusiasmo il trascinante show dell’Akènta Summer Fest, un evento che ha saputo intrattenere e regalare divertimento puro a tutti i partecipanti.





L’Akènta Summer Fest è stato un regalo della Cantina Santa Maria La Palma alla Sardegna per festeggiare insieme l’estate 2022 e il ritorno alla normalità, due ottimi motivi per un brindisi con le bollicine di Akènta, lo spumante sardo simbolo dell’isola e sinonimo di Sardegna e divertimento. La Cantina Santa Maria La Palma ha firmato l’estate 2022 con tre grandi eventi andati tutti a segno: dall’Akènta Day più grande di sempre - un grande boat party bella baia di Alghero con l’emersione dell’Akènta Sub - all’Akènta Night con J-AX, arrivando sino a uno spettacolare Akènta Summer Fest. L’azienda ha raggiunto l’obiettivo di far divertire migliaia di persone, augurando a tutti una bellissima estate da vivere divertendosi responsabilmente.

L’Akènta Summer Fest si è concluso con un grande successo. Un’Opera Beach Arena gremita sino al massimo della capienza ha ospitato l’evento che ha infiammato la costa del Poetto di Quartu Sant’Elena. Dalle 23.00 il dj set di Radiolina ha scaldato i cuori del pubblico con la musica selezionata da Raffaele Masili e Simon Luca; subito dopo spazio alle sonorità scelte da Emanuele Capobianco, in arte Lele White.