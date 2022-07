Alghero: Dalla Regione 900mila euro per progettare la città dei prossimi anni

I fondi in arrivo dall’Assessorato alla Programmazione e Bilancio della Regione vanno a sostenere la progettazione dell’Ufficio Programmazione, che ha in agenda gli obbiettivi fissati dell’Amministrazione comunale sull’ottenimento delle risorse dei fondi del Pnrr, del Programma Operativo FESR della Regione Sardegna per il periodo 2021 – 2027. “Alghero si fa trovare pronta – afferma il Sindaco Mario Conoci - per fruire delle risorse e definire così lo sviluppo del territorio per i prossimi anni, proseguendo sulla strada intrapresa e facendo scelte strategiche e coordinate per affrontare in tempi rapidi le sfide dello sviluppo”.





Sul tavolo della maggioranza e dell’Amministrazione, dalla prossima settimana è in programma il confronto sulle priorità progettuali e sulle scelte da attuare, sulla base di un’ampia serie di opzioni nei settori in cui è imminente la pubblicazione dei bandi: dalla viabilità, mobilità sostenibile, energia rinnovabile, alla rigenerazione e rifunzionalizzazione dei più importanti edifici pubblici. Un percorso di rilancio economico del territorio che si compatta ulteriormente grazie all’impulso dell’Amministrazione, che ha voluto una stretta matrice di coerenza tra le priorità individuate dalla Regione Sardegna nel Programma Operativo FESR e le relative azioni di finanziamento, e gli obiettivi operativi e progettualità del programma di sviluppo Alghero 2030.

Si rafforza il programma di sviluppo Alghero 2030, che traccia la linea dello sviluppo basato sulle politiche delle opere pubbliche, della mobilità, infrastrutture e collegamenti, rigenerazione urbana e potenziamento dei servizi ai cittadini. Il Settore Programmazione si avvale ora di ulteriori fondi per elaborare e candidare progetti e per la spendita delle risorse che per la Sardegna saranno ingenti, proprio in questi settori strategici. Dalla Regione arrivano 900 mila euro per dare continuità alle attività di progettazione che l’Amministrazione sta mettendo in campo con investimenti sulla rigenerazione urbana ( ex caserma di Via Simon e del Forte della Maddalena e Torre di Garibaldi, Museo Manno ) viabilità ( progetto area Don Bosco – Mariotti ) e con la chiusura di opere strategiche quali la Circonvallazione della città e dell’ex Cotonificio.