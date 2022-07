Bilancio di previsione, l’Amministrazione continua nella programmazione degli investimenti con forti risposte sulle opere pubbliche

Un bilancio redatto in un momento di particolare difficoltà date dalle problematiche a livello nazionale e internazionale che hanno determinato aumenti per i costi dei servizi. Ciò nonostante sono garantite le spese necessarie ma non solo : anche quelle non obbligatorie mantengono il livello, nonostante maggiori costi senza modificare tariffe a carico delle famiglie su scuolabus, Centro Residenziale Anziani, mensa scolastica e asili. Attenzione anche alle risorse da destinare al contrasto degli aumenti generalizzati, con una consistente quota che viene destinata a sostenere la deflagrazione dei costi dell’energia elettrica con forti rincari che graveranno sulle casse pubbliche (circa 1, 5 milioni di euro di aumento rispetto all’anno passato). Restano invariate Irpef e Imu, mentre la Tari risente dell’aumento Istat del 6,9% che i Comuni subiscono su scala nazionale e che gli attesi ristori annunciati dal Governo potrebbero essere in grado di abbattere.





“Molto è stato fatto, nonostante l’emergenza e nonostante gli aumenti che colpiscono fortemente i Comuni, molto resta da fare, ma il lavoro svolto finora va nella direzione giusta e produce risultati importanti che ci consentono di imprimere una svolta e programmare il futuro della città con un orizzonte di crescita e sviluppo”, afferma il Sindaco Mario Conoci. Opere Pubbliche in primo piano, con una dotazione di risorse finanziarie che si compone di fondi regionali, fondi di bilancio derivati dall’avanzo di amministrazione e da fondi del Pnrr, del Programma Operativo FESR della Regione Sardegna per il periodo 2021 – 2027.





L’avvio : oltre 45 milioni previsti per investimenti rientranti nella programmazione che vede numerose progettualità strategiche nell’ambito della rigenerazione urbana, della messa in sicurezza del territorio, interventi sulle scuole e realizzazione di impianti sportivi. In questo solco, ci cono le rigenerazione dell’ex caserma di Via Simon e del Forte della Maddalena e Torre di Garibaldi, il Museo Manno, la chiusura di opere strategiche quali la Circonvallazione della città e dell’ex Cotonificio. C’è poi il versante degli interventi manutentivi in programma con diverse fonti di finanziamento, che andranno a sostenere la realizzazione di lavori su asfalti, verde e decoro. Tra voci più evidenti del bilancio, e che lo caratterizzano più fortemente, è quella dei Servizi Sociali e alla persona, che sostanzialmente conferma la forte incidenza delle risorse destinate allo scopo a favore di famiglie e fasce sociali deboli.

Con questi presupposti il bilancio di previsione 2022/2024 arriva in Consiglio per l’approvazione; nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione in aula con l’esposizione degli assessori e con l’Assessore alle Finanze Giovanna Caria che ha illustrato gli aspetti portanti del documento, che si attesta sulla quota di 155 milioni.