Alghero, ospedale Marino, Pais: "Unico obiettivo miglioramento struttura e potenziamento servizi"

Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. "Grazie a questo passaggio la stuttura è in corso di potenziamento - continua Michele Pais - con l'attribuzione di nuovi servizi, cui consegue la necessità di una ristrutturazione massiccia che Aou sta mettendo in essere, grazie a concreti finanziamenti propri e regionali la cui ultima tranche ammonta a 4,5 milioni di euro. Fatti e non parole".





"Oggi, a differenza che nel passato, tutti parlano del Marino in termini di rilancio concreto. Mi felicito di aver provocato questa attenzione che ci vede tutti positivamente uniti, volta ad un miglioramento concreto, e non solo a parole come nel passato, delle strutture sanitarie algheresi, prima inesistente. Avanti così!" - conclude il presidente Pais.

"Il passaggio del Marino dall'Asl all'Aou, inserito all'interno della riforma sanitaria, è stato dettato dalla necessità di garantire il potenziamento dei servizi e il miglioramento della struttura minata dal rischio oggettivo di chiusura determinata dallo stato di abbandono in cui versava a causa di precedenti scellerate scelte politiche".