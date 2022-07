Marco Di Gangi è il nuovo presidente del Lions Club Alghero

La presidentessa uscente ha ricordato le iniziative sviluppate nel corso dell’anno trascorso ed ha ringraziato con un’attestazione di merito i soci che hanno contribuito alla loro realizzazione. Il 2022 è l’anno in cui ricorre il quarantennale della fondazione del club che in questi lungo periodo di tempo si è distinto con la sua attività di servizio sia a favore della comunità locale sia di quella globale. Sarà l’occasione per la realizzazione di alcune iniziative celebrative, per ricordare gli amici Lions scomparsi e rinnovare il valore della presenza del Club algherese.





L’attuale direttivo, composto, oltre che dal presidente Marco Di Gangi, dalla former Paola Masala, dalla tesoriera Eliana Montesu, dalla Segretaria e referente Comunicazione Tiziana Sechi, dall’OTI Giovanni Congiu, dalle cerimoniere Dolores Cossu, la LEO advisor Anna Solinas, dai vari officer di club e di Distretto, dai membri direttori di Club e i Melvin Jones, si occuperà di vari temi tra i quali l’Alzheimer come Tema di studio nazionale, di Educazione civica per il Service Nazionale, di diabete, di lotta alla fame, di ambiente, di legalità, di bullismo e cyberbullismo, di prevenzione dei tumori in età giovanile e pediatrica, di vista e dei problemi ad essa legati, delle donazioni alla Fondazione Internazionale Lions e della Casa di Accoglienza Lions per i malati oncologici e trapiantati di Cagliari. Inoltre, numerosi saranno gli interventi che si svilupperanno in collaborazione con i vari Istituti scolastici cittadini, con le Istituzioni e con gli altri club di servizio. Si è, infatti, deciso di proseguire la proficua pluriennale collaborazione con le amiche e gli amici del Rotary del Panathlon, della Fidapa e del Club del Burraco, per aiutare le famiglie in difficoltà e sviluppare iniziative condivise.





Il Presidente Marco Di Gangi, in sintonia con gli indirizzi del Distretto Lions 108L, che include i club di Lazio, Sardegna e Umbria intende, inoltre, ampliare la base associativa del Club, puntando soprattutto sui giovani, anche attraverso il rilancio del LEO Club che, con adeguate motivazioni, intendano cogliere l’opportunità di far parte del più grande club di servizio mondiale, mettendo a disposizione per le iniziative le proprie competenze, le proprie esperienze e il proprio tempo, relazionandosi, al contempo, con una comunità stimolante per coltivare amicizie e crescere nel proprio percorso personale e professionale anche grazie alle importanti occasioni formative promosse dall’Associazione.

Sabato 16 luglio scorso, nella Sala Blau dell’Hotel Catalunya, si è svolta la Cerimonia per il Passaggio della Campana tra la Presidente uscente Paola Masala e il nuovo Presidente del Lions Club Alghero, Marco Di Gangi. La serata ha visto anche l’ingresso di una nuova socia, Daniela Di Nurra, alla presenza di numerose autorità lionistiche, del presidente del Rotary Club Renato Giglio, del Panathlon Ninni Sias, dell’assessore al Turismo della città di Alghero, Alessandro Cocco, e di numerosi ospiti. Da evidenziare la presenza del socio del Lions Club Venaria Reale Host Bruno Geraci e della consorte Aurora. Bruno Geraci, algherese di nascita, giornalista, saggista, docente, poeta e scrittore ha lavorato per la RAI, per Avvenire, per La Stampa e per il Corriere della Sera e si è reso protagonista del costituendo Patto di Amicizia tra il Club torinese e il sodalizio algherese; voluto all’unanimità da entrambi i Club, il patto verrà formalizzato in autunno.