Cronaca Alghero: L'anfiteatro Ivan Graziani pronto per i grandi eventi dell'estate Lavori quasi ultimati per 1,6 milioni

Volgono alla fase conclusiva i lavori dell’area esterna del Palazzo dei Congressi di Maria Pia. L’anfiteatro Ivan Graziani sta per aprire i battenti in grande spolvero per il primo della lunga serie di eventi in calendario programmati dall’Amministrazione Comunale con la Fondazione Alghero. Rinnovata completamente la parte delle tribune con nuove sedute, rifatti gli impianti elettrici e idrici, rinnovata l’illuminazione, riqualificato il grande parco esterno con ampia zona parcheggi: il restyling dell’anfiteatro riporta in pieno splendore il luogo simbolo della stagione degli eventi ad Alghero che per un decennio è stata sede del Festivalalguer, dal 2002 al 2011, che fece della Riviera del Corallo l’apripista delle grandi stagioni degli eventi a livello nazionale. L’investimento dell’Amministrazione per il recupero degli spazi abbandonati al degrado dal 2014 è di 1,6 milioni, facenti parte di un finanziamento regionale di 3 milioni del marzo 2020 provenienti dall’Assessorato Regionale agli Enti Locali. Il progetto, realizzato dal tecnico incaricato Ing. Cocco, prevede anche il ripensamento delle funzioni e la polifunzionalità. “Un impegno che abbiamo assunto e che stiamo rispettando. Grazie al finanziamento della Regione Sardegna riattiviamo un circuito virtuoso per tornare a svolgere un ruolo da protagonista nel panorama degli eventi con grande voglia di rilanciare un discorso molto proficuo interrotto nel 2011 – afferma il Sindaco Mario Conoci, che stamani ha fatto visita al cantiere - c’è tanta voglia di riprendere quel filo e rilanciare l’anfiteatro quale epicentro degli eventi musicali e di spettacolo di livello assoluto”. In calendario anche l’ intitolazione ufficiale dell’Anfiteatro a Ivan Graziani, con forti radici algheresi materne, per il suo amore per la città che ha sempre frequentato e portato nel cuore. Il completo restyling dell’area di complessivi 5.400 mq - l'anfiteatro potrà ospitare fino a 7500 persone - è stato affidato nel febbraio scorso all’Impresa On Tecnology di Porto Torres, e comprende anche l'adeguamento del varco per le uscite di sicurezza e l'apertura di un nuovo accesso pedonale su viale Primo Maggio. Oggi si è svolto un sopralluogo tecnico per la verifica delle lavorazioni e delle tempistiche di avvicinamento alla consegna dell’area per l’approntamento alla fase dell’utilizzo. “Abbiamo impresso priorità all’opera proprio per raggiungere questo traguardo – spiega l’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru – un’opera progettata, affidata e conclusa in tempi rapidissimi che ora ci consente di utilizzare il sito totalmente rinnovato ed in piena efficienza”.