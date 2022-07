Alghero Marathon alla Codrongianos Corre

Gli appuntamenti con le gare provinciali Uisp erano iniziate lo scorso ottobre con la Corsa in Rosa proseguendo tra inverno e primavera con la 1000 gradini Urban Trail, il trail di La Maddalena, Sassari in Corsa, Currende in Sennaru, Vivicittà, Trail della Costa Smeralda, la Corri a Sorso e gli ultimi due appuntamenti di Thiesi e Mores. Il 10 agosto tappa a Sedini e settembre a Banari. Sabato prossimo il calendario regionale Fidal prevede la prima edizione della Corri Valledoria organizzata dalla Asd Marathon Tempio e sette giorni più tardi il quinto trofeo Atletica Pabillonis. Ad inizio agosto la Corri Uri e Corri Limbara. Spostata al 24 settembre la Corri Ittiri inizialmente prevista per sabato scorso. Dopo Ferragosto il classico appuntamento Dal mare alla Montagna di sabato 20 agosto. A settembre torneranno le mezze maratone. Il 18 doppio impegno per gli appassionati che potranno scegliere tra Oristano e Caprera. La mezza maratona di Alghero, che ha avuto ad inizio luglio l’omologazione del nuovo percorso dei 21km e 10 km, si correre domenica 2 ottobre.

Si corre sul far della sera per evitare le alte temperature. Le gare podistiche estive, quasi tutte con distanza inferiore ai 10km, nei mesi di luglio ed agosto hanno inizio al calar del sole per poi accompagnare i partecipanti verso il rinfresco di fine gara. Lo stesso è accaduto sabato scorso con la seconda edizione della Codrongianos Corre, undicesima tappa del campionato provinciale Uisp organizzato dalla Trail & Road runners Asd e l’Unione sport per tutti. Una sessantina di atleti sono partiti dalla basilica romana di Saccargia attraverso un percorso con severi variazioni altimetriche, qualche gradino e fondo misto in asfalto, lastricato e cemento fino al centro abitato in via Roma. A rappresentare l’Alghero Marathon c’erano Giuseppino Cossu, quinto assoluto (22’30) e primo di categoria SM40, e Palmiro Concas (44’) nella categoria SM70.