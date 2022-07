Brutto incidente a Fertilia - Motociclista soccorso dall'elicottero dell'Areus

Come al solito ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, che a causa del violento impatto, è caduto pesantemente sull’asfalto. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero, la medicalizzata del 118 e gli uomini della Polizia di Stato. Intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.





Rilevata la gravità del giovane, si è deciso di far intervenire l’elicottero dell’Areus, di stanza nell’aeroporto di Alghero. Il velivolo è atterrato nello spiazzo antistante le ex palazzine dell’aeronautica. L’uomo dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in elicottero con urgenza presso l’ospedale civile di Sassari. (p.t.)

Bruttissimo incidente stradale intorno alle 9.00 alla rotatoria all’uscita di Fertilia. Una Opel Corsa nell'immettersi in rotatoria ha colpito un motociclo Scarabeo.