Macabro ritrovamento ad Alghero

Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco e la polizia. Arrivati sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso di un uomo. Ignote ancora le cause. Un gesto estremo, un malore, ancora non si sa. Ciò che rimane è un lenzuolo bianco sulla vittima e una serata calma ormai tormentata da questo triste accadimento. (p.t.)





[NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO]

Sembrava una serata come tante altre, quella di sabato 16 luglio, quando qualcuno durante una rilassante passeggiata sui bastioni lungo via Dante ad Alghero, vicino al Cinema e al Miramare, sporgendosi per osservare il mare calmo della città ha intravisto sotto gli stessi, in un anfratto non molto distante dalla scalinata, disteso sulla banchina, un corpo.