Alghero: Scontro tra un pick-up e una moto nei pressi di Galboneddu - Due persone all'ospedale

L'impatto non è stato frontale ma solo laterale, il tanto però di far cadere a terra i due passeggeri dello scooterone che, avvisata subito l'ambulanza, sono stati portati subito all'ospedale Civile di Alghero per gli accertamenti del caso. Illeso il conducente del pick-up.





Sul posto anche due volanti della polizia di Alghero per l'accertamento della dinamica dell'incidente e per gestire il traffico su uno degli ingressi più importanti e trafficati della città. (p.t.)

Intorno alle 13 di sabato 16 luglio nei pressi del primo svincolo, provenendo da Alghero, alla zona industriale di Galboneddu, sul viale Mediterraneo, un motociclo con a bordo due persone proveniente da Olmedo ha impattato contro un pickup Ford che era intento a svoltare all'interno della zona di Galboneddu.