Ripristino del 118 a Fertilia - Il comitato di quartiere scrive a Conoci

Il servizio, attivo da anni da metà giugno a metà settembre, quest’anno non è stato ripristinato, lasciando sguarnita una importante porzione di territorio, soprattutto dato il cospicuo aumento della popolazione per il periodo estivo, e comportando un notevole aumento di attesa per l'arrivo del mezzo di soccorso.





Il Comitato chiede che in tempi brevi possa essere ripristinato il servizio fondamentale per cittadinanza e i turisti che soggiornano nella nostra amata Città. Si è richiesto inoltre il ripristino del servizio di Guardia Medica Turistica, da sempre presente presso la nostra Borgata, che da quest’anno, è stato sospeso nonostante sia un presidio fondamentale anche perché permette di non aggravare di ulteriore lavoro il Pronto soccorso dell’ospedale civile di Alghero.

Il Comitato di Quartiere Fertilia Arenosu ha inviato una missiva al Sindaco di Alghero Mario Conoci al Direttore generale di Areus Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini e al Direttore generale del ASL di Sassari Dottor Flavio Sensi per il ripristino della postazione estiva 118 basata nella borgata di Fertilia per tutto il periodo estivo.