Alghero: Il PD in consiglio comunale vota a favore del P.A.I.

Nel frattempo un'ampia zona della Nurra viene svincolata e il comune di Alghero può preparare un piano di mitigazione per realizzare opere idrauliche, naturalmente tutte da finanziare. Altra cosa importante: fra qualche settimana scatta il periodo delle osservazioni dei cittadini, delle associazioni e di tutti quelli che ritengono di essere stati lesi dei propri diritti. Questa sarà una buona occasione per confrontare studi diversi da quelli autorizzati dal comune e approvati dagli organi regionali. Per il consiglio comunale è stata, per ora, una "presa d'atto " del lavoro fatto. Vedremo in seguito, seguiranno aggiornamenti...

Questo studio redatto dal tecnico Ing. Cambula ha permesso a molte zone del territorio Algherese (anche grazie al nuovo sistema di calcolo) di passare da un rischio idrogeologico alto ad uno basso, permettendo così ai proprietari interessati di poter utilizzare i propri terreni in maniera più intensiva. Certamente un ulteriore studio può ancora migliorare la situazione, ma questo potrà essere fatto solo con importanti investimenti finanziari.