Venerdì ad Alghero (Ss) Paolo Fresu con Rita Marcotulli e Jaques Morelenbaum in concerto a Lo Quarter

Il biglietto costa 30 euro nel primo settore, 25 nel secondo e 20 nel terzo. Prevendite online su www.mailticket.it e al botteghino, aperto dalle 19.30 la sera del concerto. Info e prenotazioni al 3393441828 e all'indirizzo di posta elettronica jazzalguer@gmail.com. Prossimo concerto in cartellone, mercoledì 27 luglio: riflettori puntati a Lo Quarter sulla cantante inglese Jill Saward, conosciuta in particolare come voce del gruppo jazz-funk Shakatak (già dal 1980). Ad Alghero sarà accompagnata da una formazione tutta sarda che schiera quattro volti noti del jazz isolano: il sassofonista Massimo Carboni, il pianista Mariano Tedde, il contrabbassista Salvatore Maltana e il batterista (nonché direttore artistico di JazzAlguer) Massimo Russino. Per notizie e aggiornamenti: www.bayouclub-events.com • ww.facebook.com/jazzalguer • instagram: JazzAlguer. La quinta edizione di JazzAlguer è organizzata dall'associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero, del Banco di Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari nell'ambito del bando Salude&Trigu, e di Nobento.

È senz'altro uno dei concerti più attesi della quinta edizione di JazzAlguer, la rassegna organizzata ad Alghero (Ss) dall'associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Massimo Russino, in pieno svolgimento dallo scorso aprile fino al prossimo novembre. Questo venerdì, 15 luglio, il quarto appuntamento in calendario vede infatti sul palco di Lo Quarter un'autentica icona del jazz italiano, nonché ideatore e primo direttore artistico (per tre edizioni) di JazzAlguer: Paolo Fresu; il trombettista sardo ritorna nella cittadina catalana stavolta con due compagni di viaggio del calibro del violoncellista carioca Jaques Morelenbaum, tra i protagonisti della scena musicale brasiliana, e della pianista romana Rita Marcotulli, altro nome di primissimo piano nel panorama jazzistico nazionale, per quello che si annuncia come un affascinante viaggio in musica tra atmosfere da una parte classicamente mediterranee e dall'altra vicine alle latitudini del Brasile. Sensualità, grazia, melodia e ricercatezza armonica sono le cifre dei tre musicisti, capaci di toccare il profondo dell'anima dell'ascoltatore; nel loro concerto, venerdì sera con inizio alle 21.30, svilupperanno le tracce degli ultimi lavori discografici, in particolare quelli di Fresu e Morelenbaum con il bandoneonista Daniele di Bonaventura o con il pianista cubano Omar Sosa.