Alghero: La spiaggia di San Giovanni come modello - Partecipazione di volontari e nuovi servizi





L'obbiettivo dell'Amministrazione è infatti quello di coinvolgere i volontari, e ieri si sono appunto valutate insieme forme compartecipate di supporto e accoglienza idonee all'utilizzo da parte degli utenti dell'area attrezzata. Si valutano le migliori forme di gestione sperimentale possibile : i volontari potranno quindi esser impegnati ad accogliere gli utenti e loro accompagnatori, fornendo supporto e le eventuali attrezzature messe a disposizione (tipo sedie job). Intanto l' Amministrazione lavora per aggiungere un ulteriore tassello ed incrementare i servizi nella spiaggia, attraverso il posizionamento di appositi bagni per i disabili ed un locale per il deposito delle attrezzature.





A breve, inoltre, il litorale attrezzato sarà dotato di postazione di salvamento con apposito bagnino replicando l' esperienza positiva degli ultimi tre anni. "I ringraziamenti non sono mai troppi per le nostre associazioni, che dimostrano ancora una volta di essere un grande valore aggiunto per la collettività " sottolinea il sindaco Mario Conoci.

L'allestimento della nuova spiaggia attrezzata per bagnanti in carrozzina a San Giovanni si avvarrà d'ora in avanti anche della partecipazione attiva delle associazioni di volontariato che ieri hanno partecipato all'incontro con gli Assessori al Demanio, Servizi Sociali e e Ambiente, Giovanna Caria, Maria Grazia Salaris e Andrea Montis.