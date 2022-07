Il modello Nobento sbarca in Romagna

Insieme al Presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, ai cinquanta dipendenti e alla delegazione della Nobento, Alessandrini ha inaugurato il nuovo stabile di IVision Group che ospiterà, nei cinquemila metri quadri: produzione, aree ricreative, mensa, palestra, sauna e nursery. “Il nuovo bellissimo stabilimento di iVision a Montegridolfo racconta competenza, passione e visione – ha commentato il Presidente Emilia Romagna Stefano Bonaccini - Un plauso all’imprenditore Alessandrini, che ha rilevato un’azienda in fallimento e l’ha rilanciata”. La gestione aziendale di Alessandrini seguirà anche a Montegridolfo tre binari: innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale. Il gruppo ha concentrato le sue attenzioni e i suoi investimenti sulla conciliazione lavoro/famiglia e sul benessere dei suoi dipendenti, raggiungendo un alto standard aziendale e la certificazione Family Audit. Lo stabile, autosufficiente a livello energetico, seguirà una precisa linea di sostenibilità ambientale, anche in virtù di una illuminazione non impattante per l’area verde nel quale è perfettamente integrata

Il modello Nobento approda in Romagna. Andrea Alessandrini, dopo il successo dell’avventura Nobento, incentrata sul forte spirito di squadra e sull’importante welfare aziendale, ha scelto di replicare a Montegridolfo – provincia di Rimini – la vincente tipologia di gestione manageriale. “La tipologia di gruppo che si è scelto di portare avanti, rappresenta ancora una rarità nel panorama nazionale e vogliamo fare scuola – ha spiega Andrea Alessandrini durante l’inaugurazione – è importante creare realtà accoglienti con spazi dedicati alla convivialità e garantire la sincronia tra la professione e la vita quotidiana. Lavorare con il sorriso è possibile e fa bene a tutti”.