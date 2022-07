Cronaca Il presidente del consiglio regionale Pais sull’incendio di un natante ad Alghero - “Grazie all’equipaggio dell’Andrea Padre”

"É GIUSTO SI SAPPIA CHE..." Ci tengo a rivolgere un grande ringraziamento all'equipaggio dell'Andrea Padre per il pronto e tempestivo intervento che ha consentito lo spegnimento dell'incendio divampato ieri sull'imbarcazione in rada di Alghero, scongiurando danni ambientali ben peggiori. Questo quanto accaduto. "Intorno alle 21:40 Enea Cardone, armatore dell'Andrea Padre è stato chiamato dalla sala operativa della Guardia Costiera, per prestare soccorso. Enea senza indugio ha chiamato il suo equipaggio, Luca Mastroleo (comandante della Dea) che in quel momento era a passeggio con la moglie e Salvatore Nieddu (istruttore sub e marinaio) che era appena rientrato a casa. Entrambi non hanno esitato un secondo e si sono precipitati a bordo dell'Andrea Padre per prestare i soccorsi richiesti. Nel frattempo Enea già a bordo approntava l'impianto idrico antincendio con le manichette e le lance per essere subito operativi. Dopo circa trenta minuti dalla chiamata l'Andrea Padre raggiungeva l'imbarcazione in fiamme, e l'incendio domato in appena 30 minuti. Purtroppo il pronto intervento non ha potuto evitare l'affondamento dell'imbarcazione per lo stato di avanzamento dell'incendio ma veniva comunque recuperato dal mare tutto ciò che galleggiava compresi 2 grossi serbatoi, che sono stati consegnati alla capitaneria." Ho ritenuto portare a conoscenza questa storia di impegno civile da parte di operatori marittimi, professionisti ma soprattutto cittadini che di fronte ad una chiamata di soccorso non hanno indugiato neanche un istante. Grazie a questi cittadini benemeriti, che non sono insoliti ad interventi del genere. Infatti nel fortunale del 2008 hanno salvato 18 persone e soccorso numerose imbarcazioni. Nel 2020, recuperato un sub a cala barca. Naturalmente grazie agli uomini valorosi della Capitaneria di Porto che hanno coordinato le operazioni di soccorso e spegnimento. A tutti loro GRAZIE!