Cronaca Buona destra Alghero dice la sua sul natante andato a fuoco

“In riferimento all’episodio di ieri sera del natante andato a fuoco nella rada di Alghero, siamo contentissimi che non ci siano stati feriti. Alghero ha la fortuna di avere il porto turistico più grande del Mediterraneo e visitato dalle navi da crociera, ne siamo fieri ma allo stesso tempo un po’ preoccupati per alcune situazioni. Siamo sicuri che basterebbe poco per migliorare non solo i servizi ma il soccorso stesso. Pertanto la Buona Destra di Alghero suggerisce al sindaco Conoci un incontro urgente con Prefettura e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari per fare un passo in avanti per migliorare il soccorso tecnico urgente al di fuori dalla terra ferma”.