Ospedale civile di Alghero, Pais: "Cominciano i lavori di realizzazione del nuovo reparto di endoscopia"

Questi lavori costituiscono la prima tranche del più ampio progetto di ristrutturazione edilizia dell'Ospedale Civile di Alghero, finanziato dalla Regione con 7,5 milioni di euro, che verrà avviato entro l'anno e che riguarderà i reparti medici dell'intera struttura, la nuova hall di accesso e la camera mortuaria. Centoventi giorni, forse meno, per completare i lavori di "una ristrutturazione necessaria per un servizio, come quello di endoscopia, fondamentale soprattutto nella prevenzione delle malattie tumorali del colon retto ad altissima incidenza" - dichiara il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais.





"Ammodernamento tecnologico e adeguamento strutturale dei nosocomi sardi è la priorità della Giunta guidata da Christian Solinas, che ha destinato, solo per il distretto sanitario e gli ospedali di Alghero, risorse pari a 40 milioni di euro per l'esecuzione dei lavori necessari richiesti da oltre un decennio e che presto vedranno il loro compimento, in attesa della realizzazione del nuovo ospedale" - conclude Michele Pais.

Il direttore lavori Ing. Marcello Cherchi ha consegnato il cantiere all’impresa I.E.M. Srl di Sassari, aggiudicatrice della gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo reparto di endoscopia sito al terzo piano dell'Ospedale Civile di Alghero.