Cronaca I CCN di Alghero solidali con i commerciati colpiti da atti incendiari negli ultimi 7 giorni

Due episodi incendiari in otto giorni, ai danni di esercenti attività economiche site nel centro storico, costituiscono per noi un preoccupante segnale d'allarme. Ci preoccupa che simili azioni, potenzialmente pericolose per le persone, che generano allarme sociale, possano avvenire nelle aree più frequentate della città, sotto gli occhi di passanti e telecamere. Ci preoccupa che simili atti possano colpire persone che nel centro antico vivono, lavorano, soggiornano. Nell'esprimere la nostra solidarietà alle vittime di questi gesti, chiediamo al Sindaco, alle Autorità ed alle Forze dell'ordine di porre in atto e coordinare le azioni necessarie al contrasto e alla prevenzione di simili episodi per garantire la sicurezza, l'incolumità e le serenità di residenti, esercenti e ospiti del nucleo antico della città, del cuore della cultura, dell'identità e dell'ospitalità che hanno sempre caratterizzato Alghero. i Consigli Direttivi del Comitato di Quartiere e del Centro Commerciale Naturale del Centro Storico