Bypass nella condotta nei pressi del palazzo dei congressi

Per eseguire l’intervento, programmato per lunedì 9 maggio 2022 a partire dalle 8, il Comune ha richiesto ad Abbanoa la sospensione dell’erogazione idrica per 48 ore nelle zone interessate. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Nell’ambito dei lavori in corso nell’area del Palacongressi di Maria Pia ad Alghero, l’impresa incaricata dal Comune dovrà realizzare un bypass che consentirà lo spostamento della condotta idrica, nei pressi di viale Burruni, che alimenta Fertilia, Maristella, Porto Conte e le zone di Ungias, Palmavera, Bombarde, Lazzaretto e Peraponte.