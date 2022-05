Addio isole ecologiche di Ungias-Galantè e Ungias-Punta Moro

Nonostante la presenza delle telecamere e il continuo svuotamento da parte degli operatori, le batterie di cassonetti/isola a servizio degli utenti dell'agro, continuano a rappresentare punto di conferimenti scorretti a danno di tutti i cittadini virtuosi e rispettosi delle norme. Pertanto a partire da Lunedi 09 maggio 2022 i cassonetti di Ungias/ Punta Moro verranno definitivamente rimossi. Al loro posto verrà posizionata una batteria itinerante che sosterà dalle ore 07:00 alle ore 12:00 sempre nella stessa posizione nei seguenti giorni:





LUNEDI: DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 12:00





MERCOLEDI: DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 12:00





SABATO: DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 12:00





Sempre a partire da lunedì 09 MAGGIO 2022 anche l'oasi di Ungias verrà rimossa, i cassonetti verranno spostati presso il Piazzale del centro servizi di Ungias (con apposito accesso pedonale dedicato) dove i residenti dell'agro che usufruivano della stessa potranno recarsi tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:00.





I residenti o proprietari delle seconde case che ad oggi conferiscono nei cassonetti di UngiasPunta Moro e nell'oasi di Ungias/Galantè potranno utilizzare indistintamente i due nuovi sistemi di conferimento per tutte le frazioni di rifiuti domestici (Carta, vetro, plastica, secco, umido).





Rimane comunque libero l'utilizzo, per chiunque, anche delle isole itineranti presenti in città come da programma ampiamente divulgato attraverso la pagina Facebook Differenziamo Alghero e l'app Municipium scaricabile su tutti i dispositivi mobili.





Il Nuovo servizio sopra descritto è a disposizione dei soli residenti nell'agro (non serviti dal porta a porta) che usufruivano dell'isola di Ungias e dei cassonetti di Punta Moro. L'amministrazione effettuerà a campione controlli in tal senso attraverso la Polizia Municipale e la Compagnia Barracellare. Tutti i regolarmente iscritti alla TARI, come da regolamento, potranno fruire dello sgravio del 60% sulla tassa se distanti piu' di 500 mt dal punto di raccolta.