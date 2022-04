Dall'Ostello alla residenza di qualità, la più bella casa per gli anziani algheresi

E’ stata cosi superata una situazione di provvisorietà dettata dalla permanenza nell’ex Ostello della Gioventù di Fertilia; situazione superata con grandissimo impegno da parte dell’Amministrazione e dei suoi settori, tra cui quelli direttamente investiti, quali il Settore dei Servizi Sociali, che ha profuso un impegno straordinario fin dalle prime battute del procedimento. La nuova struttura adeguata ai criteri di legge è fondamentalmente adeguata a livelli di dignità che gli ospiti devono vedersi riconosciuta. Niente più cameroni con sei – otto ospiti, caratteristiche di un ostello per giovani, ma camere da due, massimo tre posti, rispetto della privacy elevato, “un grande risultato che viene raggiunto in tempi così rapidi con determinazione e orgoglio” – aggiunge il Sindaco, che oggi nella presentazione alla stampa ha voluto ringraziare gli uffici comunali, il privato che ha messo a disposizione la struttura, le imprese che hanno eseguito i lavori.





Il risultato è stato giustamente sottolineato oggi con l’Assessore ai servizi Sociali Maria Grazia Salaris, l’Assessore al Demanio Giovanna Caria e alle opere pubbliche Antonello Peru, con i dirigenti e i funzionari.. “L’attenzione nei confronti dei nostri anziani non è mai venuta meno – ha precisato l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris - ma nella struttura di Fertilia era oggettivamente complicato garantire livelli adeguati di assistenza che consentissero loro la qualità della vita che meritano. In questo centro sarà invece possibile tutto questo”. Raggiunto il risultato, l’Amministrazione procede spedita in ambiti paralleli : nel frattempo la procedura che porterà all’appalto per i lavori di ristrutturazione del Cra va avanti, con la predisposizione del progetto, così come procede spedita, ed è alle battute conclusive, la procedura per l’affidamento del nuovo servizio di gestione del Cra. La struttura del Green Hotel, due corpi di fabbrica, è oggetto di contratto di affitto tra Amministrazione e proprietà stipulato nell’aprile 2021 a seguito dell’avviso pubblico per la procedura di individuazione di un immobile in locazione temporanea.

Una nuova casa per gli anziani algheresi, la più bella casa, che rappresenta l’alta qualità della vita degli ospiti che dalla prossima settimana cominceranno a trasferirsi, lasciando l’ex Ostello di Fertilia. Il cambiamento che troveranno, passando dalla sede attuale alla nuova, andando ad immergersi in comfort e servizi di alta qualità, sarà clamoroso: camere nuove di zecca curate ed arredate, spazi, terrazze, aree per la socialità. La nuova sede del Green Hotel che l’Amministrazione Conoci ha messo a disposizione degli anziani è frutto di un lavoro impegnativo e non facile, ma l’obbiettivo prefissato è stato ampiamente raggiunto, come spiega il primo cittadino Mario Conoci, primo sostenitore del progetto di cambiamento: “Oggi è un momento di orgoglio straordinario per l’Amministrazione e anche per tutta la città. Dare una risposta adeguata ai nostri anziani era un obbiettivo fondamentale, soprattutto un dovere morale; lo abbiamo fatto con un impegno finanziario notevole ma credo che non ci siano risorse spese meglio di quelle investite nella tutela dei più deboli”.