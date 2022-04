Miglioramenti del servizio di igiene urbana per la stagione estiva

“Abbiamo valutato l’esigenza di programmare il servizio con le dovute integrazioni in vista della stagione estiva, nel corso della quale la città, come si auspica, sarà densamente frequentata da turisti. Ma non solo, anche l’agro dovrà essere oggetto di un miglioramento del servizio”, spiega il presidente della Commissione. Un'altra richiesta di servizio aggiuntivo riguarda la rimodulazione del lavaggio delle strade, aumentandone la frequenza. Le richieste approvate, valutate e licenziate dalla commissione prevedono anche una previsione, la cui attuazione prevede ancora la valutazione della possibilità, riguardante il servizio dedicato per la raccolta dei rifiuti dei Bed and Breakfast, la cui presenza in città è stimata in 222 attività.

Servizio isola ecologica itinerante potenziato con più giorni alla settimana nel Piazzale della pace e in viale Europa, servizio di svuotamento dei cestini gettacarte serale nei punti di maggior afflusso di persone, dal centro storico, passeggiate, giardini Manno. Inoltre, servizio di ritiro aggiuntivo domenicale della plastica e del vetro presso le UND del centro storico, del lido e delle passeggiate. Sono alcuni dei punti più importanti delle richieste fatte alla Ciclat dal Servizio Ambiente del Comune di Alghero, esaminate ieri dalla commissione V presieduta dal consigliere Christian Mulas.