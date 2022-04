Sull'attentato incendiario ad Alghero, appello dell'avvocato Nicola Nieddu - Incendiata la macchina della moglie

"Mercoledì 27 aprile, alle 17, in pieno centro di Alghero (bastioni Cristoforo Colombo, di fronte alla casa di riposo) due ragazzi con il casco integrale a bordo di uno scooter a ruote alte di colore bianco (probabilmente un Yamaha Xenter 125) hanno dato fuoco alla macchina di mia moglie, da cui era appena scesa con nostro figlio, versandoci sopra un bidone di zibro per stufe. Uno dei due ragazzi, tutto vestito di scuro, è alto e molto magro, e nell’ innescare le fiamma si è probabile procurato delle bruciature ed escoriazioni nelle mani, nel collo e nella parte bassa del viso perché è stato investito dalla fiamma. I ragazzi sono poi scappati con la targa coperta (sono stati visti alla fine di via Mazzini incrocio via Barracu). Chiunque li abbia visti, chiunque abbia telecamere nel tratto che va dalla piazzetta Sulis fino a via Mazzini e fino al canalone, o abbia riconosciuto qualcuno nella predetta descrizione può contattarmi privatamente (al 3479434693), anche con numero non visibile (o lasciare un foglio, anche privo di firma, sotto la porta d’ingresso del mio studio in via Carlo Alberto 115) oppure notiziate i Carabinieri di Alghero che con questo messaggio ringrazio pubblicamente per l’impegno profuso fin da subito. Si prega di dare ampia diffusione a questo messaggio. Ringrazio tutti per la collaborazione Nicola Nieddu."

Pubblichiamo di seguito un appello redatto dall'avvocato Nicola Nieddu sull'attentato incendiario occorso in città mercoledì scorso nel quale è stata coinvolta l'automobile della moglie: