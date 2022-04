"Alghero Ticket. Un Passo verso la bellezza" è una iniziativa della Fondazione Alghero e dell'Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune, nata nel 2020 in collaborazione con il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e la Fondazione Siotto, e dal 2021 con il Complesso Monumentale di San Francesco e la Solomare Cooperativa. Giunge quest'anno alla terza edizione rafforzando l'obiettivo di incentivare l'accesso ai principali punti di interesse della città e del territorio con forme agevolate di promozione per i turisti.





In quest'ottica s'inquadra il coinvolgimento sempre più stretto del tessuto economico territoriale nelle azioni di promozione e commercializzazione dell’Alghero Ticket. Un'opportunità che garantisce, ad un prezzo agevolato, la visita di 12 siti: Grotte di Nettuno, Museo Archeologico della Città, Museo del Corallo, Museo Casa Manno, Ecomuseo Egea, Complesso Monumentale di San Francesco, Complesso nuragico di Palmavera, Necropoli di Anghelu Ruju, Casa Gioiosa, Le Prigionette, Mase e il Maps. Attualmente la Card, oltre ai canali online sul portale Alghero Experience, l’e-commerce di Alghero Turismo, è in vendita presso gli stessi attrattori, la Torre di Porta Terra e l’Ufficio di Informazioni Turistiche della città. Nuove opportunità, modalità di adesione alla rete di vendita da parte degli operatori del comparto turistico, ricettivo, commerciale e della ristorazione, e agevolazioni previste: questi i principali temi che saranno al centro del tavolo operativo programmato per la giornata di lunedì 2 maggio, alle ore 16, nella Sala Conferenze del Quarter (per l’accesso sarà necessario esibire il green pass rafforzato e la maschera di tipo FFP2).

"Investire sulla destinazione valorizzando le bellezze del territorio, partendo dai singoli siti, dalla loro storia e la straordinaria cultura. In stretta sinergia con gli operatori turistici e commerciali, così da studiare e adottare le strategie più efficaci di promozione del territorio". Il presidente Andrea Delogu, rilancia uno dei progetti strategici su cui la Fondazione ed il Comune di Alghero hanno investito e lavorato fin dal loro insediamento, con riscontri sempre più positivi ed un interesse crescente. La convinzione che il successo del progetto non possa prescindere dal coinvolgimento sempre più attivo di tutti quegli operatori del settore che ogni giorno promuovono la destinazione Alghero, è alla base del nuovo incontro promosso col mondo economico e produttivo locale.