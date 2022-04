Convegno dell'ANP Sardegna al tecnico Roth sul futuro della scuola

I diversi relatori hanno raccontato esperienze e hanno esposto progetti sulla riqualificazione degli istituti in rapporto al contesto territoriale. È stato affrontato il tema dell’adeguamento e della riconversione degli edifici scolastici, del rinnovamento didattico e della sua estensione all’ambito urbano attraverso i progetti diversi, realizzati e da realizzare. L’innovazione dell’insegnamento passa anche dalla ludodidattica e la gamification, dai nuovi ambienti di apprendimento digitali e virtuali funzionali, all’uso consapevole e strutturato della tecnologia, alla formazione dei docenti. In collegamento con alcune referenti dell’INDIRE, si è parlato di Piccole scuole in un passaggio dal luogo istituzionale a quello della quotidianità e della costruzione di istanze legate alla comunità. Nella seconda giornata di lavori le tematiche hanno riguardato il ruolo del Dirigente scolastico alla luce del nuovo quadro normativo e il concetto di Middle management riportando esperienze e modelli utilizzati all’estero. È stato tracciato un percorso sui ruoli e i compiti degli ITS in generale, e della Sardegna in particolare, a cui sono state aggiunte esperienze provenienti dall’Umbria.





Il futuro educativo vede una scuola innovativa, strutturata secondo tecniche moderne ed ecosostenibili che si apre al concetto di scuola diffusa nei grandi e nei piccoli centri urbani, nelle comunità in cui il numero degli studenti è in diminuzione e dove le strutture di formazione sono state concepite secondo canoni obsoleti. La formazione, la ricerca, lo sviluppo, la riformulazione delle carriere per i docenti e per i dirigenti assumono primaria importanza nel processo di innovazione. In una programmazione a lungo termine si dovranno definire il fabbisogno e le esigenze pedagogiche degli studenti, delle famiglie e degli operatori del settore professionale. Grande impatto avrà la rimodulazione degli spazi, degli orari e del concetto di ambiente di apprendimento. Assume sempre maggiore importanza la sicurezza degli edifici: dal 2014 ad oggi cento quarantacinquemila studenti frequentano scuola più sicure in Sardegna, attraverso cinquecento milioni di euro stanziati per gli interventi alle strutture e agli arredi e altri cento milioni di euro provenienti da enti locali. L’idea di una scuola nuova, che risponda ai bisogni del territorio e del mondo del lavoro, insieme ad un documento programmatico e ricco di proposte verranno presentati all’assemblea nazionale dei soci. Il documento si compone di alcuni punti fondamentali: discutere dell’autonomia differenziata tra le varie regioni emersa nel periodo della pandemia; trovare nuove forme di protezione sociale per le persone svantaggiate; stabilire una connettività per tutta la popolazione, creare nuovi ambienti digitali integrati con il territorio; sviluppare il sistema degli ITS.





È necessaria una interlocuzione con le università per la formazione dei docenti; una legge scolastica regionale; una maggiore valorizzazione delle piccole scuole. Nel futuro scolastico e formativo verrà considerata la domanda pubblica per favorire l’innovazione, nel tentativo di un cambio di paradigma, di analisi dei problemi legati all’istruzione e alla formazione dei cittadini del domani, nel tentativo di trovare soluzioni. Onorato di poter accogliere il convegno nella sede del Tecnico di via Diez, il Dirigente Angelo Parodi ha salutato gli ospiti e ringraziato tutti per le esperienze riportate, gli utili e interessanti interventi e contributi condivisi nell’ambito del convegno.

Nuovi spazi di apprendimento nei territori a bassa densità di popolazione, urban learning spaces, rapporti tra scuola e città, nuova concezione di fruizione degli edifici scolastici a supporto della didattica e del territorio, scuole in rete con i luoghi delle città preposti all’istruzione, rapporto tra scuola territorio e aziende. Questi alcuni tra i temi e le problematiche affrontate nei giorni 21 e 22 aprile scorso, durante l’annuale Convegno regionale dell’Associazione Nazionale Presidi e Alte professionalità dedicato a “Prospettive per la scuola in Italia e in Sardegna”. A fare da cornice agli ospiti è stato l’auditorium del prestigioso Istituto di Istruzione Superiore A. Roth di Alghero. Dopo i saluti del sindaco Mario Conoci e del Presidente regionale di ANP, Massimo De Pau, il Presidente nazionale Antonello Giannelli ha aperto il convegno dando il benvenuto ai soci, alle varie rappresentanze dell’associazione, ai rappresentanti dell’ADI, di INDIRE, di ITS, ai relatori regionali e nazionali che si sono alternati su spunti di grande attualità per la scuola. Si è parlato del futuro della didattica, di spazi flessibili, della rimodulazione delle strutture e della visione di una scuola aperta in coerenza con le Avanguardie Educative.