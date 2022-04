Il disservizio persiste da alcuni giorni, pertanto a partire dalla mattinata di domani, sabato 22 aprile, verrà attivato dal gestore del servizio idrico il servizio autobotte a Santa Maria La Palma

Abbanoa comunica che sono in corso ricerche per la localizzazione di una perdita non ancora individuata nella rete che sta determinando disservizi nelle zone di Baratz, Zirra, Monte Pedrosu e S. Maria La Palma.