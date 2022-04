Alguer comedy show presenta Angelo Duro

Con la sua comicità dissacrante, lo show sdogana i tipici stereotipi del comico e colpisce nel segno. Angelo Duro col suo inconfondibile carattere scontroso, e attraverso i suoi racconti e ragionamenti, porta il pubblico alla riflessione su temi universali, fino a smuovere le coscienze. Le prevendite per la data di Alghero saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di venerdì 22 aprile 2022 sul circuito TicketOne (biglietti euro 20,00+dp file 1-10; euro 15,00+dp file 11-30). Tagliandi acquistabili anche nel botteghino presso Atelier#3 | Alghero Turismo Bookshop in Via Carlo Alberto, 84 | Venerdì: 16.30- 19.30 - Sabato: 11.00 – 13.00 / 16.30- 19.30. Alguer Comedy Show, la rassegna ideata da Comune e Fondazione Alghero, ha aperto i battenti col ritorno sul palco del teatro algherese di Stefano Nosei e prosegue con gli attesi spettacoli di Ruggero de I Timidi (29 aprile), Katia Follesa e Angelo Pisani (14 maggio) e i PanPers (27 maggio), Michela Giraud (10 luglio) e la comicità esagerata, dissacrante, fastidiosa e politicamente scorretta di Angelo Duro (29 luglio). Spettacolo e risate assicurate con la grande Comedy degli artisti più applauditi dal grande pubblico televisivo.

Angelo Duro col suo irriverente live show conferma la tappa ad Alghero il prossimo 29 luglio sul palco del Quarter. Cinque i nuovi eventi speciali annunciati in giro per la penisola nell'estate 2022, tra cui quello sulla Riviera del Corallo, unico spettacolo in Sardegna.