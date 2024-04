La Storica Impresa del Cagliari nella Serie A

Mentre ci avviciniamo alle ultime giornate del campionato di serie A per la stagione 2023/24, con il Cagliari calcio che, dopo un difficile inizio di campionato, poi risollevato contro ogni aspettativa delle scommesse Serie A Italia , si appresta a raggiungere una salvezza costruita con le unghia e con i denti.





Ci sono stati anni però in cui la formazione sarde era tra le protagoniste assolute del campionato. Come dimostrano i campionati di fine anni ‘60 e inizio ’70.





Infatti nella stagione 1969-1970, il Cagliari raggiunse una vittoria che, a distanza di decenni, rimane impressa nella memoria degli appassionati di calcio: il Cagliari non solo conquistò lo scudetto, ma scrisse anche una pagina indimenticabile nella storia dello sport.





Questo successo non si limitò a essere una semplice vittoria sportiva; divenne un simbolo di orgoglio e di riscatto per tutta la Sardegna. Per un'isola spesso ai margini della grande scena nazionale, quel trionfo rappresentò una svolta epocale, un momento in cui il calcio divenne veicolo di identità e di fierezza per la comunità isolana. La vittoria della squadra sarda in quella stagione rimane un esempio brillante di come lo sport possa unire e sollevare il morale di un'intera regione, lasciando un'eredità che va ben oltre i confini del campo di gioco.





L'inizio della Stagione





La stagione 1969-1970, ancora a 16 squadre, iniziò con le solite tre squadre favorite: Juventus e Inter, protagoniste di un calciomercato scoppiettante in quell’anno, e il Milan neolaureato Campione d’Europa. Mentre il Cagliari dopo un'impressionante seconda posizione nella stagione precedente e la Fiorentina, campione d’Italia uscente, erano le due outsider del campionato.





Il calciomercato precampionato di tutte le squadre favorite alla vittoria dello scudetto fu fatto di acquisti e cessioni importanti. Il Cagliari, invece, fatta eccezione per il mega scambio con l'Inter, si limitò a piccoli ritocchi, la squadra sarda compra dall'Atalanta l'attaccante Corrado Nastasio come vice-Riva. L'ultimo tassello giunge in Sardegna attraverso uno scambio di terzini con la Fiorentina campione d'Italia, che per il resto preferisce stare a guardare: Giuseppe Longoni si accasa con i toscani, mentre Eraldo Mancin fa il percorso inverso e approda nell'isola.





Questa formazione, sapientemente assemblata dal dirigente Arrica e affidata alla guida tecnica di Scopigno, rappresenta un connubio di abilità e tattica. Tra i pali si trova Albertosi, un portiere che mescola sicurezza a esibizioni spettacolari. La linea difensiva vede Niccolai nel ruolo di stopper e Tomasini come libero. I due terzini, Martiradonna e Zignoli, si distinguono per la loro tenacia nel marcare gli avversari. Al centrocampo, Cera svolge un ruolo cruciale, efficace sia nel contenimento delle punte nemiche che nell'organizzazione del gioco e nei passaggi lunghi. Dopo l'infortunio di Tomasini, Cera assumerà anche il ruolo di libero in una versione più moderna.





A centrocampo, la squadra si avvale delle abilità del brasiliano Nené, che, arrivato in Italia come attaccante della Juventus, si è trasformato in un eccellente mezzala e costruttore di gioco, e di Greatti, 'il cervello', conosciuto per la sua solidità e precisione nei passaggi. Sulla fascia destra opera l'infaticabile Domenghini, un giocatore versatile capace di ricoprire più ruoli. L'attacco è incentrato sull'indiscusso talento di Gigi Riva, con Bobo Gori in qualità di partner ideale, un giocatore dal tocco raffinato.





La panchina vanta la presenza del veterano Reginato come seconda scelta per la porta, i difensori Mancin e Poli, polivalenti anche a centrocampo, Brugnera, centrocampista di grande tecnica che avanzerà in campo in seguito all'infortunio di Tomasini, e l'attaccante di riserva Nastasio.





L’epilogo del 12 Aprile 1970





Nel panorama del calcio italiano e del campionato di Serie A, la stagione 1969/70 del Cagliari Calcio emerge come un capitolo esemplare, un'epopea calcistica che ha segnato un'epoca. Sotto la sapiente guida di Manlio Scopigno, il club sardo ha sorpreso tutti, conquistando lo Scudetto con un bilancio impressionante: 45 punti accumulati, frutto di 17 vittorie, 11 pareggi e soltanto due sconfitte. Un traguardo che ha permesso al Cagliari di superare club storici come l'Inter, seconda con 41 punti, e la Juventus, ferma a 38.





Quel che rende tale successo ancor più straordinario è la dimensione ridotta della rosa. Solo 16 giocatori hanno contribuito a questo storico trionfo, un dettaglio che testimonia non solo la qualità ma anche la coesione e la resilienza di questo gruppo. Con 43 gol fatti, il Cagliari ha vissuto uno degli attacchi più prolifici del torneo, ma è stata la sua difesa a lasciare un segno indelebile: le sole 11 reti subite in 30 incontri, con Enrico Albertosi a custodire la porta, rappresentano un primato che resiste ancora oggi nei campionati a 16 squadre.





Un altro aspetto peculiare di quella stagione è stata l'assenza di Scopigno dalla panchina a causa di una lunga squalifica. Tuttavia, l'allenatore ha continuato a influenzare positivamente il destino della squadra, gestendola a distanza e delegando con fiducia le responsabilità al suo vice Conti.





La filosofia di Scopigno, basata sulla libertà e l'autonomia dei suoi giocatori, si è rivelata vincente. Un approccio che ha enfatizzato la maturità e la responsabilità personale, con Riva (da poco scomparso), autore di 21 gol e capocannoniere del torneo per la terza volta, a incarnare lo spirito e il talento di quella squadra leggendaria.





In seguito al loro trionfo, il Cagliari ha contribuito significativamente alla Nazionale italiana, cedendo sei giocatori per i Mondiali del 1970 in Messico. Gli Azzurri, dopo un memorabile percorso, si sono dovuti arrendere solo in finale contro il Brasile di Pelé.





Il ricordo di quella stagione straordinaria rimane, tuttavia, vivo nel cuore dei tifosi: il 12 aprile, giorno della vittoria dello Scudetto, è una data celebrata in tutta la Sardegna, un simbolo di orgoglio e di un'impresa sportiva senza tempo.