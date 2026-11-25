La squadra algherese conquista un set nella prima gara ufficiale. Sabato 28 novembre debutta la Prima Divisione; l’Under 19 tornerà in campo il 6 dicembre.

Alghero, 25 novembre 2026 – La Web Project Sottorete Alghero Under 19 ha esordito in campionato martedì 24 novembre, in trasferta contro la GS Ittiri Volley. La partita, disputata alla palestra comunale di Ittiri, si è chiusa 3-1 per i padroni di casa. Per i ragazzi algheresi è stata la prima gara ufficiale: sono riusciti a conquistare un set contro una squadra, secondo l’allenatore Enrico Granese, più pronta in questa fase.

«L’Ittiri è una bella squadra, con ragazzi molto validi, ma anche noi possiamo fare molto di più. La partita purtroppo si è messa male perché siamo entrati in campo contratti. Ci stava: era la prima gara vera e ufficiale per tutti i ragazzi. Qualcosa di buono, comunque, si è visto: siamo riusciti a portarci a casa un set contro una squadra che in questo momento era nettamente più pronta di noi. Ci sono belle prospettive. Dobbiamo impegnarci e cercare di ottenere risultati; poi verrà quello che verrà, tra sconfitte e vittorie. Noi prenderemo tutto, perché i ragazzi devono crescere e migliorare per portare avanti il progetto che abbiamo in mente», commenta Granese.

L’esordio ha avuto un significato particolare anche per il presidente della Sottorete, Stefano Ogno: «È stata un’emozione vedere, per la prima volta negli oltre vent’anni di storia della Sottorete, una squadra del settore giovanile esordire in Under 19. Per molto tempo abbiamo disputato soltanto campionati di categoria, perché mancavano giovani; oggi abbiamo finalmente un settore giovanile con ragazzi dai 13 anni. Sono orgoglioso del lavoro svolto durante la preparazione insieme al mister Enrico Granese e a Livio Pomponi, coach preparatore della Jail Break, che ci ha supportato nella preparazione fisica. Ringrazio anche i veterani Massimo Castaldi, Demartis, Vattioni, Nettuno e Sghirru, che stanno dando una mano ai compagni meno esperti. Qualche capello grigio c’è, ma anche tanta determinazione: il loro esempio motiva i più giovani e offre loro nuove prospettive. Sono fiducioso che questo gruppo continuerà a crescere».

Il prossimo appuntamento per la Sottorete sarà il debutto della Prima Divisione, sabato 28 novembre alle 20, alla palestra dell’Istituto Tecnico Commerciale A. Roth di Alghero, contro l’ASD Centro Storico Castelsardo. L’Under 19 tornerà invece in campo domenica 6 dicembre alle 11, sempre al Roth, contro Pallavolo Olbia.