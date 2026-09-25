Elmas, il Monastir batte il La Palma 4-0 in amichevole

Il Monastir 1983 supera per 4-0 il La Palma Cagliari nell'amichevole disputata giovedì pomeriggio al campo comunale di Elmas. Il test è servito alla formazione allenata da Marcello Angheleddu per accumulare minutaggio in vista dell'impegno di campionato previsto per domenica contro l'Albalonga.
La gara si sblocca al 5' con un tiro da posizione centrale di Cortinovis, dopo un primo tentativo su calcio d'angolo di Corcione bloccato dal portiere Grosso. Al 27' la difesa ospite rischia: il portiere Contini, subentrato a Le Rose, non trattiene un tentativo avversario e Cortinovis salva il risultato sulla linea di porta. Un minuto dopo Rossi firma il raddoppio. Al 32' Aloia raccoglie al volo un cross in area di Corcione e segna la terza rete. Nel finale della prima frazione il portiere del La Palma respinge le conclusioni di Pinna e dello stesso Aloia.
Nella ripresa Angheleddu sostituisce tutti gli undici giocatori in campo. Il Monastir si rende pericoloso al 52' con Gianoli, che colpisce l'esterno della rete su assist di Fanari, e al 57' con un tiro di Masia fuori di poco. Alla mezz'ora Fanari sfrutta un errore del subentrato portiere Spiga e realizza la rete del definitivo 4-0.
IL TABELLINO
LA PALMA CAGLIARI: Grosso (70’ Spiga); Gurzeni (70’ Cadeddu), Pinna (81’ Del Duca), Ruggiero (81’ Caddeu), Virdis; Wolhein (70’ Dessì), Medda M. (70’ Ambu), Serra (70’ Pintus); Piras, Boi (81’ Porcedda), Medda A. (55’ Perinozzi). A disposizione: Piras L. Allenatore: William Mocci.
MONASTIR 1983: Le Rose (26’ Contini, 46’ Fusco); Pinna (46’ Fanari), Cortinovis (46’ Piras M.), Collu (46’ Porru), Piseddu (46’ Picchedda); Rossi (46’ Belli), Corcione (46’ Conti), Loru (46’ Ragni); Mameli (46’ Corona), Aloia (46’ Masia), Leone (46’ Gianoli). Allenatore: Marcello Angheleddu.
Reti: 5’ pt Cortinovis, 28’ pt Rossi, 32’ pt Aloia, 30' st Fanari.
Arbitro: Gabriele Dascola (Cagliari).