Sennori, il Tempio ospita l'Alghero per la terza giornata di Eccellenza

Sabato 26 settembre alle ore 16 l'Alghero affronta il Tempio nella gara valida per la terza giornata del campionato di Eccellenza 2026/27. L'incontro si disputa allo stadio "Basilio Canu" di Sennori, impianto designato per ovviare alle problematiche relative alle strutture sportive del comune gallurese.
La formazione guidata da Mauro Giorico arriva alla trasferta con quattro punti in classifica, ottenuti tramite il pareggio per 1-1 all'esordio sul campo del Tortolì e la vittoria casalinga per 5-2 sul Bonorva, registrata davanti a circa duemila spettatori al "Mariotti". Il Tempio ha invece subito due sconfitte nelle prime due uscite stagionali, dopo un avvio di annata condizionato dall'inizio ritardato della preparazione precampionato.
La partita segna il ritorno da avversario per il tecnico Giorico, alla guida del Tempio nella stagione 2024/2025 fino alla finale dei play-off di categoria. Figurano come ex dell'incontro anche i difensori Alessandro Pinna e Andrea Sanna e il centrocampista Enrico Zirolia, andato in gol nell'ultimo turno di campionato.