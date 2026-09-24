Sassari, via ai campionati nazionali di tennistavolo per la A1 maschile e la A2 femminile

Il Tennistavolo Sassari inaugura la stagione dei campionati nazionali. La squadra di Serie A1 maschile, allenata da Mario Santona, debutta sabato nel concentramento di Milano: alle 16 è in programma il derby contro il Muravera, mentre domenica mattina alle 10 l'avversaria sarà l'Apuania Carrara.

La formazione presenta un organico parzialmente rinnovato. Ai confermati Andrea Puppo, Marco Antonio Cappuccio e all'italoargentino Santiago Lorenzo si aggiungono quattro nuovi innesti: il senegalese con passaporto danese Ibrahima Diaw, numero 53 del ranking mondiale nel 2022, il nazionale argentino Horacio Cifuentes, numero 66 nel 2020, il nazionale polacco Marek Badowski e il croato Andrej Gacina, reduce dalla partecipazione a cinque edizioni delle Olimpiadi.

Il campionato 2026/27 non vede ai nastri di partenza la Bagnolese, squadra campione d'Italia in carica che ha rinunciato all'iscrizione per ripartire dalla Serie A2. Le altre formazioni iscritte al massimo torneo sono Top Spin Messina, Marcozzi Cagliari, Reggio Emilia, Città di Siracusa e Santa Tecla Nulvi.

La società sassarese partecipa al campionato di Serie A2 femminile con due formazioni, inserite in gironi distinti. Nel girone C milita il Tennistavolo Sassari A, composto da Chiara Colantoni, Claudia Caragea e Laura Pinna. L'esordio è fissato nel concentramento di Castel Goffredo, in provincia di Mantova: domenica alle 10.30 la sfida contro l'Altavista-Marco Polo e alle 13.30 il match contro la Vallecamonica A.

Nel girone D il Tennistavolo Sassari B, formato da Tatiana Garnova, Alexandra Stefania Ionita, Lisa Bressan ed Elena Rozanova, scende in campo domenica a Carrara. Il calendario prevede alle 11 la partita contro le padrone di casa dell'Apuania Carrara e alle 14 la gara contro il Norbello “Giallo”.