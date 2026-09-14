La vela algherese sul podio alla Millevele di Genova: terzo posto per l'equipaggio di Fertilia

Nel Golfo di Genova c'è spazio anche per la vela sarda. Sabato 12 settembre, durante la trentottesima edizione della Millevele Iren organizzata dallo Yacht Club Italiano, i portacolori del Circolo del Mare di Fertilia hanno conquistato il terzo gradino del podio.

Il piazzamento è arrivato a bordo di Mira, un Grand Soleil 52 LC armato da Fortunato Unali, in gara nella categoria B, quella riservata agli scafi tra i 15 e i 18 metri. La regata, storicamente inserita nel cartellone degli eventi che accompagnano il Salone Nautico Internazionale, si è sviluppata su tre percorsi costieri tracciati tra la città e Punta Chiappa.

A condurre la barca al traguardo è stata una squadra a forte trazione algherese. L'assetto dell'equipaggio vedeva Alessandro Balzani al timone, Dario Delogu alla tattica e Roberto Sechi nel ruolo di navigatore. Le manovre a prua sono state invece gestite da Giuseppe Marras insieme ai compagni di circolo Gianluca Bernasconi, Romeo Lo Iacono e Umberto Ferrarese.

A chiudere la trasferta ligure, a nome dell'intero team, è la sintesi affidata al tattico della barca: «Siamo soddisfatti del risultato ottenuto - commenta Dario Delogu in rappresentanza del Circolo del Mare - perché arrivare sul podio in una manifestazione come la Millevele è sempre motivo di soddisfazione. È stata una bella esperienza condivisa con un equipaggio affiatato, in un contesto importante come quello genovese».