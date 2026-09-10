Dalla Coppa ai punti veri: l’Alghero debutta a Tortolì

Sabato 12 settembre, alle 16, i giallorossi saranno di scena al “Fra Locci” per la prima giornata di Eccellenza. Giorico: «Partita insidiosa, ma contiamo di farci trovare pronti».

Il rodaggio è finito. Dopo il doppio successo di Coppa Italia contro l’Usinese, l’Alghero entra nel campionato di Eccellenza e lo fa lontano da casa: sabato 12 settembre, alle 16, al “Fra Locci” c’è il Tortolì. Anche gli ogliastrini arrivano da un turno di Coppa superato, contro il Lanusei.

La Coppa distribuisce incoraggiamenti; il campionato, più prosaicamente, distribuisce punti. Per l’Alghero la prima prova nel massimo torneo regionale del calcio dilettantistico sarà dunque una trasferta che promette di dire qualcosa in più sulla consistenza della squadra costruita per questa stagione.

Il doppio confronto con l’Usinese ha consegnato ai giallorossi due vittorie e il passaggio al turno successivo. Ma, prima ancora del risultato, è servito a mettere minuti nelle gambe, provare gli automatismi e migliorare i collegamenti tra i reparti. Indicazioni positive, senza confondere settembre con maggio: la squadra deve ancora crescere e il campionato non concede rendite anticipate.

Il Tortolì si presenta con credenziali simili. Gli ogliastrini hanno eliminato il Lanusei nel doppio confronto di Coppa Italia e potranno contare sul fattore campo. Il “Fra Locci” sarà quindi il primo esame per entrambe: due squadre promosse dalla Coppa, ma ancora tutte da misurare nella competizione che scandirà la stagione.

Mauro Giorico non nasconde le ambizioni dell’Alghero e, nello stesso tempo, evita di distribuire certezze prima del calcio d’inizio: «La doppia sfida di Coppa contro l’Usinese, che ci ha visto prevalere, è servita soprattutto per mettere minuti nelle gambe in vista dell’esordio in campionato. La squadra ha mostrato una discreta condizione fisica e una buona intesa tra reparti e giocatori. Sappiamo però di dover continuare a migliorare se vogliamo disputare un campionato di vertice, come auspicano anche i nostri tifosi. A Tortolì ci attende una partita insidiosa sotto tanti aspetti, contro una squadra che ha superato il turno di Coppa contro il Lanusei, ma contiamo di farci trovare pronti».

Nelle parole dell’allenatore c’è il programma essenziale: partire dalle buone risposte ottenute contro l’Usinese, senza immaginare che bastino da sole. L’obiettivo dichiarato è un campionato di vertice, traguardo che richiederà continuità e una condizione capace di accompagnare la squadra ben oltre l’entusiasmo delle prime settimane.

L’Alghero comincerà il proprio cammino lontano dal “Pino Cuccureddu”, ma conta sulla presenza dei sostenitori giallorossi anche in Ogliastra. L’appuntamento è fissato per sabato 12 settembre, alle 16, allo stadio “Fra Locci”. Da quel momento finiranno le prove: a Tortolì comincerà la classifica.