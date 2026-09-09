Coppa Italia, l’Alghero passa senza affanni: 5-2 all’Usinese e qualificazione in tasca

Dopo il 6-0 dell’andata, i giallorossi vincono anche al “Peppino Sau” di Usini. Scognamillo firma una doppietta, Sagardia ne aggiunge un’altra, a segno anche Paolo Pinna. Il doppio confronto si chiude sull’11-2

USINI - All’Alghero bastava amministrare il 6-0 dell’andata. Ha preferito segnare altri cinque gol.

Al “Peppino Sau” di Usini la squadra di Mauro Giorico batte l’Usinese 5-2 e conquista il passaggio del turno in Coppa Italia di Eccellenza, chiudendo il doppio confronto con un complessivo 11-2 che racconta bene la differenza emersa nelle due partite.

I giallorossi impiegano pochi minuti a prendere possesso della gara. Al 5’ Paolo Pinna scende sulla sinistra e cerca il diagonale rasoterra, fuori di poco. L’Usinese resiste fino al 24’, quando un calcio d’angolo rompe l’equilibrio: Bombagi mette il pallone sul secondo palo, Scognamillo sale più in alto e di testa firma lo 0-1.

Tre minuti dopo Paolo Pinna costringe Canu all’intervento con una conclusione dalla distanza. Il raddoppio arriva al 36’ e porta ancora la firma di Scognamillo. Altro corner, pallone rimasto nell’area dell’Usinese e sinistro del difensore che vale lo 0-2 e la doppietta personale.

Il finale del primo tempo chiude praticamente ogni discorso.

Sagardia prima costringe la difesa di casa a rifugiarsi in angolo, poi al 38’ trasforma il calcio di rigore assegnato all’Alghero. Cinque minuti più tardi Paolo Pinna trova il gol più bello del pomeriggio: percussione centrale, pallone a mezza altezza e conclusione al volo che finisce sotto la traversa.

All’intervallo è 4-0.

Nella ripresa Giorico concede spazio anche al giovanissimo portiere Mulas, classe 2010, che si presenta subito con un’uscita bassa tempestiva. Davanti, intanto, l’Alghero continua a trovare campo.

Al 17’ Baraye parte sulla sinistra, arriva sul fondo e mette al centro. Sagardia anticipa il difensore e di testa spedisce il pallone verso l’incrocio sul secondo palo. È il 5-0 e anche per lui arriva la doppietta.

Con qualificazione e partita ormai decise, l’Usinese riesce a rendere meno severo il punteggio. Al 29’ Manuel Sanna trova il 5-1 con una conclusione ravvicinata. Al 36’, sul cross di Pireddu, una deviazione sfortunata di Nieddu nella propria porta porta il risultato sul definitivo 5-2.

Per l’Alghero resta una qualificazione costruita senza patemi nelle due gare: undici reti segnate, due subite e due vittorie nette. Dopo il 6-0 dell’andata, anche il ritorno ha permesso a Giorico di vedere all’opera una squadra capace di produrre occasioni con continuità e di distribuire i gol tra difesa e attacco.

Il passaggio del turno era già molto vicino prima del fischio d’inizio. A Usini l’Alghero ha evitato di limitarsi a conservarlo.

USINESE-ALGHERO 2-5

Usinese: Canu, Saccu, Pireddu, Scanu, Jurado, Giachero, Ruiu, Sanna N., Pauletto, Langasco, Irde. A disposizione: Piga, Sechi, Fiorelli A., Padiglia, Sanna A., D’Andrea, Sanna M., Fiorelli L., Sabino. Allenatore: Pierluigi Scotto.

Alghero: Mannoni, Daga, Sanna, Pinna P., Baraye, Bombagi, Puttolu, Marcangeli, Zirolia, Sagardia, Scognamillo. A disposizione: Mulas, Nieddu, Pinna A., Mula, Barboza, Chessa, Gallo, Demontis, Fadda. Allenatore: Mauro Giorico.

Arbitro: Andrea Truocchio di Sassari.

Reti: Scognamillo (Alghero), Scognamillo (Alghero), Sagardia (Alghero), Pinna P. (Alghero), Sagardia (Alghero), Sanna M. (Usinese), autorete Nieddu (Usinese).