Il Verona gela la Domus, addio Coppa Italia: al Cagliari non basta il guizzo di Mendy

L'avventura in Coppa Italia del Cagliari si arena ancor prima di prendere il largo. Tra le mura amiche della Domus, i rossoblù cedono il passo al Verona di Baroni e salutano la competizione, svelando le antiche magagne di una retroguardia troppo incline alla distrazione. A poco è servito il filo diretto con lo squalificato Pisacane, esiliato in tribuna ma perennemente in contatto con la panchina: il copione tattico del primo tempo ha visto gli scaligeri imbrigliare la contesa senza patemi. La pressione alta orchestrata dagli ospiti ha asfissiato sul nascere la manovra isolana, costringendo i padroni di casa a uno sterile e continuo retropassaggio verso l'estremo difensore Radunovic, annullando di fatto ogni velleità offensiva.

La frittata sarda si compie al ventesimo giro di lancette: una sesquipedale amnesia difensiva spiana la strada ad Harroui, lesto nel ribadire in rete un tap-in che prende in controtempo un sorpreso Radunovic. La prima frazione scivola via così, avara di vere e proprie palle gol ma dominata dall'acume tattico di Baroni, bravo a non concedere un millimetro di prato.

Nella ripresa, tuttavia, la linfa immessa dai cambi scuote il torpore rossoblù. La compagine sarda muta pelle e baricentro, spinge sull'acceleratore e trova il pareggio al 57': pregevole traversone dalla corsia mancina e perentoria irruzione di Mendy, che aggredisce lo spazio, brucia sul tempo il difensore centrale avversario e scaraventa la sfera in fondo al sacco.

Quando l'inerzia della gara sembrava ormai traghettare le due squadre verso la faticosa appendice dei tempi supplementari, ecco materializzarsi la beffa. All'87' Mulattieri sfrutta l'ennesima sbavatura di giornata, insacca il gol del definitivo sorpasso e gela il pubblico della Domus. Passa il Verona, in una gara decisa più dagli svarioni che dalle giocate d'alta scuola. Per il sodalizio di Tommaso Giulini l'alba della nuova stagione assume subito tinte fosche: il tempo per leccarsi le ferite è già agli sgoccioli, giacché il 7 settembre alle 18.30 sbarcherà sull'isola il Lecce per la ripresa del campionato.