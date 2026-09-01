Il "Città dei Candelieri" di tennistavolo sale di livello: qualifica Top 1 federale e tabelloni sdoppiati

La settima edizione del Trofeo Città dei Candelieri - Memorial Ganau-Visioli raddoppia e fa il salto di qualità. Da quest'anno il torneo di tennistavolo sassarese acquisisce la qualifica di "Top 1" federale, separando il tabellone maschile da quello femminile e richiamando in città atleti dal palmarès internazionale.

La sede di gioco è il PalaSantoru di via Rizzeddu. Le gare del circuito maggiore sono concentrate tra venerdì 4 e sabato 5 settembre, ma l'evento sarà anticipato giovedì 3 (alle 16) dal Trofeo “Special Ping”, il prologo dedicato agli atleti paralimpici di classe 11 con disabilità relazionali e intellettive.

La corsa al titolo federale prenderà il via alle 10 del mattino con il Singolo femminile. Al tavolo si presenteranno, tra le altre, Francesca Seu e Sofia Minurri per la Dilettantistica Muravera, opposte al tridente del Tennistavolo Sassari formato da Chiara Colantoni, Laura Pinna e dal nuovo acquisto Valentina Roncallo.

Alle 15 scatterà il tabellone maschile. I fari sono puntati su tre medaglie d'oro di ritorno dai recenti Giochi del Mediterraneo: Carlo Rossi (Marcozzi Cagliari) e i due portacolori del Tennistavolo Sassari, Andrea Puppo e John Oyebode, quest'ultimo vincitore della passata edizione del trofeo. Tra i big iscritti figurano anche l'ex Marco Poma (oggi alla Quattro Mori) e Alessandro Baciocchi, campione italiano uscente di seconda categoria e tricolore nel 2025 proprio con la maglia sassarese. Completano la griglia dei favoriti Paolo Bisi, Federico Vallino-Costassa, Giacomo Allegranza, Stefano Guerrini, Lorenzo Ragni, Giacomo Cerea, Daniele Rossi e Antonio Giordano, affiancati dai padroni di casa Marco Antonio Cappuccio ed Emmanuel Damilare Augustine.

L'epilogo è fissato per sabato 5 settembre: si parte alle 10 con gli scontri a eliminazione diretta, mentre dalle 16 le attenzioni si sposteranno sui tavoli centrali per le semifinali e le finali di entrambi i tabelloni.